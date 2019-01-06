「我拒絕九二共識」 青年外交官具名挺小英

2019-01-06 14:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡總統日前向各政黨喊話「不要再提九二共識」。曾參選台北市議員的現任外交官劉仕傑，今天公開以公務員和外交人員身分呼應「拒絕九二共識」。劉仕傑說，許多年輕一代的外交人員「心中的國家是台灣，不是中國」，他認為是時候站出來了，因此號召「體系的小螺絲釘一起以行動力挺蔡總統」。

中國領導人習近平2日講話定調「九二共識」，並提出「探索兩制台灣方案」等說法，總統蔡英文5日與外媒茶敘時則說，「九二共識」已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊空間，她期待台灣所有政黨不要再講「九二共識」，應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲。

但前總統馬英九反嗆各政黨應一致承認有「九二共識」，才是最好的結果。前國民黨主席朱立倫今天更批評蔡總統「無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪」。

曾代表社民黨參選台北市議員的外交官劉仕傑，今天則在臉書發文說，他認為「是時候戳破潘朵拉的盒子了」。劉曾公開說，外交人員的國家認同有三不危機，包括「不清楚、不一致、不敢說」，但在前線拚外交，沒有清楚堅定的國家認同，「是可悲且危險的」。而馬政府時期因承認「九二共識」拿到「短暫虛假的外交紅利」，如今都證明荒唐可笑。

對於蔡總統堅定拒絕「九二共識」與「一國兩制」，劉仕傑肯定地說，身為外交人員，「我很驕傲我們有一個這麼棒的總統，讓我們可以抬頭挺胸」。劉仕傑說，許多年輕一代的外交同事，正在試圖努力找出空隙呼吸，想要說出「內心話」，最近許多駐外單位的臉書小編就是一例。他們「以小編為名」，幽默逗趣地向外界宣告，「自己心中的國家的是台灣，不是中國」。

劉仕傑手持「41期劉仕傑」的紙板，以外交人員身分為號召說，也許不只外交部，其他的中央或地方政府機關公務員，也長期在心中掙扎著自己的國家認同。在台灣的關鍵時刻，身為台灣的常任文官、公務員、外交人員，他公開說「我拒絕九二共識」，歡迎「台灣這個治理體系的小螺絲釘」分享、留言打氣，「一起以行動力挺蔡英文總統」。

劉仕傑曾擔任外交部歐洲司中東歐科科長，擁有10年外交經歷，曾派駐我駐帛琉大使館及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，現在外交部內擔任秘書職。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/