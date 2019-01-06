習近平聽不懂台灣共識？網友幫小英翻成韓國瑜「發財語」

2019-01-06 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平強調「一國兩制」，我國總統蔡英文隨後堅決回應，絕不會接受「一國兩制」、「九二共識」，並於臉書分享「『台灣共識』各國語言版」。面對無法理解的中國政府，網友除了惡搞成「楔形文字」、「古埃及文」的版本外，現在又有了程式語言、皮卡丘、格魯特，還有韓國瑜的「發財語」。

有網友在PTT發文，表示昨天臉書在看到，有人把蔡英文的台灣共識回應翻譯成楔形文字和克林貢語，「怎麼沒有最能代表八卦回收業肥宅的各種程式語言版本呢」，因此將蔡英文的聲明翻譯成C語言、Python、C++、NodeJs、Verilog版本，讓網友直呼「浪費才能」、「神」、「跪著推這篇，太強」。

除此之外，由於中方至今仍無法理解蔡英文的發言，不少網友更將聲明繼續惡搞翻譯成多種版本，只盼中國能對「台灣共識」有更進一步的理解。例如星際異攻隊裡的樹人「格魯特語」、寶可夢的「皮卡丘語」、星際大戰的「星戰語」、哈利波特的「爬說語」，甚至還有高雄市長韓國瑜的「九二共識語」，讓不少網友莞爾。

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