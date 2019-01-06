蔡英文籲勿再講九二共識 吳敦義：漠視歷史事實

2019-01-06 13:41

〔記者張菁雅／台中報導〕針對總統蔡英文昨（5）日呼籲台灣所有政黨不要再講「九二共識」，國民黨主席吳敦義今日在台中市感恩茶會上表示，蔡英文擔任陸委會主委，回答立委質詢就說過「各自表述，一個中國」，現在卻漠視歷史事實，這是不對的。

國民黨台中市黨部今日舉行五合一選舉感恩茶會，吳敦義致詞時表示，蔡英文擔任陸委會主委時，2000年7月6日在立法院接受立委陳超明質詢兩岸關係，蔡當時回答「兩岸間一中各表的九二共識，是在1992年兩岸談判過程，我方立場是各自表述，一個中國」。這個說法順序不同，但至少「她懂得有九二共識」。吳敦義也請在場的立委江啟臣、顏寬恒去翻立法院公報，就會找到這一段。

吳敦義再度一字一字背出「九二共識」全文，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」。並表示，中國國家主席習近平最近講的「一國兩制」與「九二共識」沒有關聯，習只不過是衍伸其想法，和九二共識完全無關；蔡英文則是完全忘掉她2000年答覆立委的質詢，「蔡總統漠視歷史事實的九二共識，這是不對的」，如果沒有「九二共識、一中各表」的基礎，兩岸不會達成開放陸客來台、直航三通、台商及台生在中國經營事業或讀書，應受到照顧，不要烽火外交、互挖牆腳，把雙方省下來的錢多做建設，造福人民等協議。

吳敦義強調，希望蔡英文不要健忘，要各政黨不再提九二共識「這是荒唐的」，這是歷史事實，不能忘掉，因為有此基礎，兩岸才能和平。。

另外，針對前新北市長朱立倫在中國央視紀錄片「台海紀事」中談到「九二共識」，吳敦義說，他不知道此事，但就媒體報導內容來看，朱立倫把「一中各表」講得很清楚，讓觀看央視的中國居民了解真正內涵，對增進中國居民的了解有很大幫助，所以這是好事情。

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