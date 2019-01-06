朱批蔡無權要求避談九二共識 黃國昌酸：憲法學分死當

2019-01-06 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕有意角逐2020總統大位的前新北市長朱立倫，今在臉書批評總統蔡英文「您不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪」，遭時代力量立委黃國昌批其憲法學分「死當」。

朱立倫今在臉書上指出，蔡總統不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪。九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號。

此番言論引起廣大討論，時代力量立委黃國昌回嗆，就算是萬年國代在1991年所制定的憲法增修條文的前言與第11條「一國兩區」的規定，其結論仍是「中華人民共和國根本不存在」，完全沒有「一中各表」的空間，痛批朱所言，只是再次印證其憲法學分早該被死當。

黃國昌最後指出，憲法中的「一國兩區」的界定，不僅違反世界上對於「中國就是中華人民共和國」此一事實，還虛構出「中華民國大陸地區」，強調台灣的憲政改革完全悖離現實的虛幻，應早日啟動憲政改革。

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