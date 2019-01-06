回應習近平一中兩制 呂秀蓮推公投台灣為「永久中立國」

2019-01-06 13:13

〔記者謝君臨／台北報導〕中國國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》40週年講話，明示「一國兩制台灣方案」、「不承諾放棄使用武力」等說法；對此，前副總統呂秀蓮今表示，現在只有三條路，一是「一中兩制」，一中指的是中華人民共和國，二是國民黨所希望的「華獨」，三是民進黨主張的「台獨」，但她盼台灣能成為「永久中立國」。

呂秀蓮今舉辦「關鍵2019，築夢台灣募款餐會」，由民進黨立委陳亭妃擔任主持人，針對2月27日將正式提出的和平中立公投提案，以及非洲賴索托兒童們進行募款，會中並邀請前中科院院長龔家政以「台、中和戰一線間」為題，進行專題演講。

呂秀蓮表示，習近平的談話很重要，現在已經完全沒有「九二共識」了，「九二共識」應該就是告一個段落，但同樣的道理，維持現狀應該也是不可能了，所以她認為應用新的方式。

呂秀蓮指出，「九二共識」已經不存在了，現在只有4個字，叫做「一中兩制」，本來講和平統一，習近平講不排除武力，所以也沒有和平統一；一個中國、一國兩制，合起來就叫「一中兩制」。

呂秀蓮認為，我們只有三條路，一是接受中共的「一中兩制」，一個中國絕對是中華人民共和國，第二，國民黨不願接受中華人民共和國，主張中華民國，這很好，她認為就是兩個中國，是「華獨」，民進黨則希望變成台灣，所以是一中一台，是「台獨」。

呂秀蓮說，如果要講兩岸一家親，就是中華民國被中華人民共和國併吞，我們應該共同面對新的局勢，走出新的路。

呂秀蓮主張，因應台灣特殊國內外情勢，盼透過全國公民投票，向國際宣布成為「永久中立國」的國民意志，並爭取國際支持；公投通過後，總統必須宣布，國會也將立法，並將它正式入憲，成為台灣的基本國策。

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