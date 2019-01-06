行銷策略被狂酸 韓國瑜：一切為了行銷高雄

2019-01-06 13:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市府接連推出觀光大使、軍事觀光、金銀河等行銷策略，屢被外界狂酸，但高雄市長韓國瑜今天力挺相關觀光政策，並說有人開玩笑說他的本業是行銷，副業是當市長，他強調，一切都是為了包裝、行銷高雄。

韓國瑜今天上午到高雄市政府公務人力發展中心，主持「高雄市政府首長團隊共識營」，媒體問及最近一連被質疑的觀光策略，韓國瑜一一提出辯護。

針對觀光大使被指年紀大，韓國瑜說，大家都喜歡的話，年紀大小不是問題，白冰冰在台灣綜藝界數十年，有一定口碑及喜愛群眾，且願意自掏腰包來高雄當觀光大使，歡迎都來不及，非常感謝她及2月觀光大使陳文茜；他表示，才剛推出而已，不要這個也批判、那個也鬥，一點意思也沒有。

高雄燈會為配合愛情產業鏈移師愛河，並定名「金銀河」，被外界嫌「俗」，韓國瑜說，尊重觀光局創意，這也隱喻高雄發大財，如果大家都喜歡金銀河，何樂而不為？

軍事觀光高雄早就有了，韓國瑜說，高雄有日治時期挖的山洞，桃源、茂林有些建築物沒有使用，未來都要發掘出來，讓小孩子來高雄參加雙語夏、冬令營時，填入文化元素、藝文創作、語言、體能訓練及有趣軍事觀光課程，這是綜合性包裝。

韓國瑜說，外面開玩笑說他當市長以後，第一要務是行銷，這才是本業，副業是當市長，但他強調，這是為了一直不斷包裝、行銷高雄。

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