雲豹排擠M1A2戰車預算？ 專家：甲車配戰車是現代陸軍標配

2019-01-06 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕30公厘鏈砲雲豹八輪甲車日前通過戰術測評，今年起將全面進入量產，不過外界質疑，雲豹甲車生產是否會排擠M1A2戰車採購數量？軍事專家鄭繼文認為，兩者並不會相牴觸，而且甲車可與戰車互相搭配，是現代化陸軍不可或缺的「標配」。

根據《中央社》報導，國防部官員指出，30公厘鏈砲雲豹八輪甲車預計民國112年可完成量產284輛，另外軍方也在108年國防部預算中編列新台幣300億元，採購108輛M1A2戰車，不過外界就質疑，甲車生產是否會排擠到M1A2採購數量？軍事專家鄭繼文受訪時指出，30公厘鏈砲雲豹八輪甲車具備反裝甲能力，由於砲塔口徑小、射速快、強調精準度，未來可能會和40公厘榴彈機槍甲車混裝為機步旅，成為步兵重要的戰鬥裝備。

鄭繼文指出，30公厘鏈砲雲豹八輪甲車與M1A2戰車之間並不會產生對立，因為30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的主要目標為敵方輕型步兵戰車、運兵卡車，而非重型載具，M1A2戰車則是對敵方主力戰車進行反裝甲作戰，目前除了美國之外，像是俄國、德國等國家也是採甲車和戰車搭配方式，是國軍實施陸軍現代化上所不可或缺的標準配備。

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