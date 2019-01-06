黨中央不挺總統提名全民調 羅智強：吳敦義像充滿敵意的刺蝟

2019-01-06 13:01

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨2020年總統提名之爭提前開打，表態參選總統的前新北市長朱立倫公開主張全民調還是大眾比較容易接受的方式，國民黨主席吳敦義除提醒過去黨內曾廢掉全民調提名的總統候選人，也強調可就各種提名方式協調，不是只有全民調一種選項。

對此，前總統府副秘書長、國民黨台北市議員羅智強今在臉書發文表示，全民調其實也是吳敦義主席曾提過的主張，我們呼籲全民調，本意完全不是衝著吳敦義來，但不知道為什麼，中央黨部一聽到全民調，就好像刺蝟一樣，全身的刺都豎立起來。

羅智強指出，林為洲說要全民調，黨中央批評「司馬昭之心」，羅智強說要全民調，黨中央用「頂新門神」開酸，現在朱立倫也說要全民調，乾脆吳主席直接上陣，重提「換柱」。

羅智強質疑，什麼時候，全民調變成毒蛇猛獸，連提都不能提？就算全民調有疑慮，也應該就事論事來談，不需要把倡議者都看成敵人。

羅智強說，我們期待的黨主席，應該是寒風中溫暖的太陽，包容每一位同志，非常遺憾，吳主席展現出來的，卻是對競爭者、建言者充滿敵意的刺蝟。

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