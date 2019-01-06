與何志偉掃街「正面撞場」 陳思宇笑稱：下次想看你腹肌

2019-01-06 12:53

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區27日立委補選，民進黨何志偉、「柯家軍」陳思宇今上午同赴太平市場掃街，何帶著大同區7位里長陪同，陳也率領大批幕僚助陣，兩人正面碰上，短暫寒暄後，陳突然迸出一句，「聽說你腹肌練得『粒粒分明』，下次想看」，何聞後則以拱手姿勢搞笑回應，隨後兩幫人馬即繼續各自掃街。

兩陣營掃街接前就暗中比拼，陳原定10點受訪，臨時提早10分鐘，而陳一進入市場，何志偉隨即現身受訪，表示剛剛才知道陳思宇也會來，並提到從政很辛苦，要為每位候選人說聲加油，也要說新年快樂。

民調領先的何志偉今帶著7位大同區無黨籍、綠營里長；陳思宇則率隊幕僚成員，拿著與柯文哲合照的立牌，高呼「白色力量、國會發光」，兩方人馬隨後在市場正面遇上，陳思宇、何志偉寒暄一陣後，陳突然迸出一句說，「 聽說你腹肌練得『粒粒分明』，下次想看」，何則以拱手姿勢搞笑回應，過程不到20秒。

談到陳炳甫擬「三子連線」，找黨籍市長輔選，何志偉行前受訪表示，選舉的主角應該是人民，他的大咖就是每個願意鼓勵他、幫他加油的人，讓他更進步、努力的市民。媒體詢問，是否會找新任黨主席站台？何並未正面回應，僅說身邊有一樣理念的朋友，就是自己的大咖。

對於陳思宇喊「志偉哥」，何說，我們在政治上，本來就該和解，政策上則是一定要合作，這是為台灣好，過去市府團隊只要做對的，自己都一定為他們加油，溫暖力量從自己做起；媒體追問何謂「政治上和解」，何僅回覆，「我心中只有人民、基層」。

對於過去議員選區是士林北投，大同區卻有這麼多里長挺，之前就佈局？何說，「志偉腳短短，卡認真！」雖然自己瘦了10公斤，在他肉身撐得住之前，一定保住關鍵一席。

談到帶著大同區7位里長掃街，媒體詢問是否因九合一大選，有幫忙里長，里長繼而相挺？何說，在媒體服務近10年經驗，滿喜歡在地方主持活動，感謝里長不嫌棄，願意讓他主持幾場活動。

媒體也問到，不會擔心大同區選票輸給其他人？有里長立即說，「不會輸啦，有信心啦！」；何則說，審慎樂觀，這由選民決定，自己就是求進步。

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