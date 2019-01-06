朱立倫嗆小英引兩岸動盪 綠委批：別自欺欺人唱和統一

2019-01-06 12:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平日前發表「習五點」對台統戰談話，定義九二共識為一個中國、一國兩制，遭總統蔡英文強力拒絕接受。有意角逐2020總統大位的前新北市長朱立倫，今日則在臉書發文反嗆「蔡總統，您不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪」；對此，民進黨立委痛批，國民黨及朱立倫不要再自欺欺人，用一國兩制的九二共識與中國唱和統一。

民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，習近平的談話已經講得非常清楚，九二共識就是一個中國，九二共識就是一國兩制，若接受台灣將走向香港化，喪失自由民主及國家主權，所有政治人物都應嚴肅面對。

賴瑞隆指出，台灣的自由民主是最重要根基，如果國民黨有意參選總統的人，連這塊都可以讓步，台灣未來恐怕會非常危險，不應該再用「九二共識」、「模糊字眼」、「討好式語言」處理國家重大議題。

賴瑞隆反批，國民黨有志總統大位的人用這種討好、閃避方式，處理如此險峻的國家問題，才會帶給更大災難和動盪，應該勇於面對九二共識已被中國定調為一國兩制，「朱立倫不要再自欺欺人了」，更不要與中國齊聲唱和打壓台灣。

賴瑞隆提及，對於台灣自由及民主的存亡，國民黨應誠實面對問題，不要為了總統選舉繼續用九二共識欺騙自己、也欺騙國人，應該對中國、世界各國表達正確聲音，維護台灣自由民主體制，才對得起台灣人對政治人物的栽培。

賴強調，國際上對九二共識的解讀也是一個中國、一國兩制，從來就沒有「一中各表」的存在，朱立倫那套說法只是在國內自欺欺人，對於台灣完全沒有幫助，國民黨也應給國際正確訊息，不要讓世界各國以為台灣接受九二共識、一國兩制。

「不接受一國兩制，就是台灣共識！」民進黨立委鄭寶清也發文表示，當習近平已經明確表示，九二共識就是一國兩制，朱立倫你卻還表示支持九二共識。

鄭寶清質疑，朱作為已宣布爭取代表國民黨參選總統的候選人，「我們有理由要求您清楚回答：對於九二共識所包含的一國兩制，朱立倫你還是支持嗎？你所謂的一中，到底是中華民國還是中華人民共和國呢？」

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