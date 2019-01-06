民進黨主席補選 雲縣投票冷清

2019-01-06 12:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨黨主席補選，今天進行黨員投票，為提高投票率，投票時間還從上午8點延長到下午5點，但截至中午虎尾國小投票所才破1成，不少黨員邊罵邊投票，雖然不滿仍含淚投票，盼國家往前走。

民進黨進行第16屆黨主席補選投票，雲林縣6個投開票所分別在斗六國小、斗南文安國小、西螺老人會館、虎尾國小、四湖國小、水林老人會館等。

前雲林縣長李進勇、雲林縣議員林文彬、土庫鎮長張榮麗、土庫鎮代會主席王錦文等人都到虎尾國小投票，新科元長鄉長李明明因是民進黨徵召入黨未滿2年還沒有黨職投票權，但也傳出不少民意代表不願投票，選後聲稱要退出民進黨的雲林縣議員蔡明水至今未退黨仍具投票權，截至中午也未現身投票。

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文指出，雲林縣民進黨員約1萬2000人，但此波敗選後黨員人數銳減，此次選舉具投票資格者約4200人，縣黨部期盼投票率能拉到5成，呼籲所有黨員踴躍投票。

一名王姓黨員說，中央執政以來許多政策執行不力，又無法對政策有力宣導，造成選民不信任投票，如今連黨主席投票大伙兒都意願缺缺，讓人心痛，但他們夫妻都是黨員，為推動台灣向前走，黨員一定要團結，勇敢向前走。

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