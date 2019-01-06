陳炳甫擬「三子連線」 陳思宇：像選總統陣仗好羨慕

2019-01-06 12:01

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同立委補選27日在即，國民黨陳炳甫擬找新北市長侯友宜（漢子）、台中市長盧秀燕（燕子）與高雄市長韓國瑜（禿子）輔選、站台。角逐對手「柯家軍」陳思宇說，五星級陣容，宛如選總統陣仗，「心裡只有好羨慕，好多大咖來助陣」。

陳思宇今天上午前往太平市場掃街，繼上回在士林市場「撞場」後，今又再與何志偉撞場。行前陳受訪談到若遇到何，她說，應該不是第一次碰面，如果遇到一定會大力打招呼，「好像很久沒同台」，盼一切順利，各自努力。

媒體詢問，是否認為是「故意」撞場，陳說，她沒有想這麼多，選區本來就是這幾個地方在跑，遇到也滿自然，候選人也是良性競爭，遇到就打招呼，沒什麼特別事情。

對於陳炳甫昨天找上立委蔣萬安陪同拜票，日後又擬「三子連線」，陳思宇說，聽完覺得是五星級陣容，好像是選總統陣仗，「心裡只有好羨慕，好多大咖來助陣」，雖然自己無黨無派，但就一步一步慢慢走，把知名度、支持度走出來，如同市長柯文哲所言，走就會出名，總之就努力走。

至於除了柯市長、議員父親陳建銘，是否還有其他人助選，陳思宇笑稱，她還在想，我們無黨無派，每個願意來幫忙的人，就是大咖，所以努力做好自己的事情；至於大咖還有誰，再讓她想想。

談到選戰新招，陳思宇先說，有在籌劃不同形式，盼更貼近民心，就像之前她不是舉辦造勢大會、演唱會，而是召開政策說明會，接下來會有「琅琅上口的方式，讓大家記得思宇」。

媒體追問是否要推歌曲，陳說，希望推出有旋律、音樂的東西，讓大家更容易記得，詳情讓我們賣關子，屆時再跟大家報告；隨後又透露，自己是年輕朋友，希望用輕鬆、快樂的方式打選戰，確實在進行歌曲規劃，盼有天能開口唱歌給大家聽。

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