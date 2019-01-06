民進黨黨主席補選 蛤？勇伯查沒資料？

2019-01-06 11:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨黨主席補選，今天進行黨員投票，今天上午10點半，前雲林縣長李進勇要投票卻查無資料，原來他的黨籍仍在斗六，讓「勇伯」一臉尷尬，經過一番協調終於順利在虎尾國小投票，並呼籲黨員應該要以身作則踴躍投下這神聖的一票。

總統蔡英文為九合一選舉失利辭去黨主席，黨主席補選今天辦理黨員投票，投票時間為上午8時至下午5時，9日公告黨主席當選名單，由民進黨主席候選人卓榮泰、游盈隆雙雄相爭。

雲林縣設有6處投開票所，分別在斗六國小、斗南文安國小、西螺老人會館、虎尾國小、四湖國小、水林老人會館。

李進勇10點半由前雲林縣府新聞處長張凱傑陪同投票，結果竟然找不到資料，原來他的黨籍還在斗六，「勇伯」趕緊打電話給民進黨雲林縣黨部，經過選務人員協調讓「勇伯」得以順利投下神聖一票，不必舟車勞頓再到斗六。

李進勇強調，因為他的戶籍已遷回虎尾，事先助理詢問過縣黨部可以在虎尾投票，未料作業上還是有疏漏，但也感謝縣黨部體恤他這個老人，讓他這神聖一票可以在虎尾完成投票。

面對黨員投票意願不高，李進勇強調，民進黨黨主席的投票攸關全台灣民主發展，凡是黨員尤其是身為民意代表者更應該積極參與投票。

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