是否內閣總辭 賴清德：適當時機會跟大家報告

2019-01-06 11:51

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨今天進行黨主席補選，行政院長賴清德也回到台南，於今天上午前往設置於南區新興國中的投開票所投票。對於，是否近期會提出內閣總辭，行政院長賴清德不願多談，僅說，感謝大家的關心，他會在適當時機跟大家報告。

至於民進黨主席補選一事，賴清德則呼籲民進黨員踴躍投票，選出自己心目中的理想的人，讓最好的人選帶領民進黨往前邁進，以回應人民的期待。

民進黨第16屆黨主席補選於今天舉行投票。南市黨部執行長蔡麗青表示，台南市這次共設置9個投票所，分別為南區、北區、安南區、永康區、新營區、佳里區、善化區、仁德區、玉井區。台南市這次補選的選舉人數共2萬7224人。

今天上午，民進黨主席補選參，黨員投票率並不高，投票率預估可能在20%至30%左右。蔡麗青表示，相對於一般黨主席或黨部主委的定期選舉，黨主席的補選，過去黨員的投票率一向都都不高。

她說，黨主席補選的投票時間為上午8時至下午5時，市黨部呼籲黨員同志記得攜帶身分證、印章，並於戶籍所屬的投開票所投票。

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