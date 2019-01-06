嗆國民黨為錢低頭、蔡英文最Man 館長：中共有種打過來！

2019-01-06 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國領導人習近平對台喊話「九二共識」、「一國兩制」，總統蔡英文強硬回應，稱台灣人拒絕接受，因而獲得一片讚聲。對此，成吉斯汗健身房館長陳之漢也於直播中表示，蔡英文比歷代總統還要有Guts，怒罵國民黨「為錢低頭」、「怕得罪對面」，甚至還直接飆粗口怒嗆：「中共有種現在打過來」！

館長於直播中分享朋友於新疆的所見所聞，表示連加個油都得看公安的臉色，新疆的家庭裡甚至被當局派陌生人入住，監控一舉一動與對談，甚至還會被逼吃豬肉，只要一做錯說錯就被抓起來。館長也向翻牆出來的中國網友喊話，近期翻牆可能被加重罰緩，要中國網友小心注意。

館長表示，自己很喜歡大陸人，但對於中國政府的控制感到很討厭，如同30年前的國民黨魚肉鄉民一般，如今好不容易民主自由，為什麼又要走回頭路再給人家管？很多人想要拚經濟、想要賺錢，但是「不能沒有尊嚴」。館長坦言，自己之前很討厭民進黨，說一套做一套，「但沒賺到錢是一回事，被人用這種方式統治是一回事，你想清楚」。

館長表示，坦白來說自己不喜歡蔡英文，講了很多都沒有做，認為民進黨都在內鬥無心國政。但面對習近平，蔡英文身為國家元首強硬回應，「我他X的當然欣賞他」、「過往總統都是男性，沒有半個敢吭半個屁，比歷代總統還要Man、比歷代總統還有Guts、比歷代總統還有膽識」。館長認為，應該要對事不對人，蔡英文今天做對的事情，就應該獲得大力稱讚。

館長話鋒一轉，更批評國民黨，即使說蔡英文是在演戲，那國民黨敢演嗎？要朱立倫與國民黨出來說明，「台灣人認為你國民黨在賣台耶，你要不要出來解釋一下」、「習近平就講了，一個中國、兩個統治，你還聽不懂人話是不是」、「國共是敵人耶，國民黨的創始人會不會死不瞑目啊」、「你們這些人為了錢跟人低頭，有天就會為了錢殘害人民，誰敢選你啊？」、「黃埔魂呢？你們要不要相約去自殺？」

館長更憤怒表示，常看到國台辦表示不排除以武力統一台灣，「講話那麼囂張你現在打過來啊，X你媽XX，你現在射幾顆飛彈過來我看看啊」、「炎黃子孫耶、儒家思想耶，動不動就要欺壓人家，動不動就要思想統一，這樣叫霸凌人家」

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