游盈隆偕妻子投票 強調：我不是反英

2019-01-06 11:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕民主進步黨黨主席補選今天舉行，黨主席候選人、台灣民意基金會董事長游盈隆今天早上投票後強調「我不是反英」，表示自己是改革派，期盼黨、蔡總統多一些改革，更說蔡英文總統回應習近平「告台灣同胞書四十週年」的談話後，自己受訪時不假思索地回應「蔡總統講得非常好」，因此稱呼為改革派比較合適。

游盈隆今天早上10時許偕太太施嘉玲前往新北市新莊區中港國小投票，游盈隆說，開票時自己會先在台灣民意基金會等候，將在基金會講自己的想法，當選後先在基金會跟支持者見面，接著去中央黨部，慰勞黨工並發表感言。

至於蔡英文最近聲勢回升，游盈隆說，蔡英文若把兩岸、國防、外交等重大議題如非洲豬瘟上，一定贏得不分黨派一致肯定，但是過去兩年半蔡求好心切，過度涉入內政，聲望當然無限下跌。

至於是否代表認為蔡英文能夠連任？游盈隆否認，強調完全兩碼子事，強調民進黨總統初選制度如果維持開放形式，蔡當然是可以參與初選，更建議蔡總統循此路徑取得提名權，這樣有更充分正當性與合理性。

至於被黨內新系立委段宜康在臉書稱「爛咖」，一路扯民進黨後腿，游盈隆也在臉書回擊，指「提告，是必要之痛」，游盈隆今天表示，「今天過後會有適當的處理」，表示這顯示這些當權派的嚴重問題，自己與卓榮泰持不同意見，卻遭派系領導者說成是爛咖，不管是社會大眾、黨內，沒有人能接受這種污衊的毀謗，對小段、段委員發言感到遺憾。

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