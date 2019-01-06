政院稱瘟豬是生化炸彈 黃國昌：那還讓帶豬肝中國人入境？

2019-01-06 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場4日又逮到一名中客攜帶豬肝入境，當場被開罰20萬元。但時代力量立委黃國昌昨（5）日痛批，雖然開了20萬元罰單，但中客根本沒繳錢卻能入境，質疑行政院是「說一套做一套」。而黃國昌今（6）日又發文，認為行政院公開質疑瘟豬是中國刻意的生化炸彈，但只開罰單了事，拜託行政院上緊發條。

黃國昌昨日於臉書發文表示，針對外國人違法攜帶中國豬肉來台，自己曾呼籲「罰款根本收不到，必須配合禁止入境，才能強化嚇阻效果」。1月3日，內政部次長當面向黃承諾，行政部門已統一見解，「依現行法規定，未繳清罰款即可禁止入境」。賴清德院長也表示「未繳罰款，禁止入境，於法有據」。

黃國昌不滿表示，對於昨日下午中國人攜帶豬肝入境的離譜行徑，雖然開了20萬元罰單，但他根本沒繳卻能入境，「請問行政院，這是在玩哪一招？為何說一套做一套？」黃國昌也質疑，如此散漫執法，怎能有效嚇阻、展現防疫決心？

對此，黃國昌今日又發文繼續砲轟，既然行政院已公開質疑，瘟豬是中國刻意的生化炸彈，但為何對於帶豬肝入境的中國人，竟只是開開罰單就了事，「既未要求當場繳清、也照樣放行入境！」、「為何言語與行動的落差如此之大？」、「可以請行政院上緊發條，認真執行具體措施嗎！」

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