昨要「那個人」加倍奉還扁屈辱 卓榮泰：4年前臉書上的情緒留白

2019-01-06 11:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天就是第16屆民進黨主席補選投票日，黨主席候選人卓榮泰昨上電台「台灣人俱樂部」接受專訪，他特別提醒，4年前的今天是前總統陳水扁保外就醫的日子，扁受到的屈辱，他未來一定會叫「那個人」加倍奉還，外界解讀是為爭取扁支持。卓榮泰今天受訪對此表示，這是4年前臉書的情緒留白，但也意有所指稱，等社會條件成熟，這件事情總有必須向外界報告之處。

卓榮泰今早現身設置於台北市議員江志銘服務處的投票所，投完票後接受媒體聯訪，媒體追問昨專訪中要讓「那個人」加倍奉還？卓榮泰今天態度轉低僅說，這是四年前臉書上一段當時情緒的留白，現在我們看的是司法的改革以及政治的解決。

不過他也語帶玄機說，「有一天等到社會條件完全成熟了，這件事情總是會有他必須要向外界來做報告的一件事情。」

至於此番談話是否為爭取前總統陳水扁支持，卓榮泰表示，扁是老長官，希望所有人在黨主席的補選上，都投下他們力量、都支持，他當然希望得到每個人的肯定。

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