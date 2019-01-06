被歸類「保皇派」 卓榮泰：錯誤解讀

2019-01-06 10:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨主席補選今天登場，「保皇派」與「反英派」正面交鋒。黨主席候選人之一、行政院前秘書長卓榮泰今早投票後受訪，針對被貼上「保皇派」標籤，他指這是在選舉過程中以及媒體錯誤的解讀，他並強調，派系是存在的，但只要未來黨的負責人能公正，不讓派系和個人利益凌駕於黨和國家整體利益，派系問題就只能是一個良性發展。

總統蔡英文為九合一敗選辭去民進黨主席，這次黨主席補選，桃園市長鄭文燦等黨內中生代，聯名共推力挺蔡英文的行政院前秘書長卓榮泰，對決反蔡旗幟鮮明且自稱「黨內孤鳥」、與陳水扁等深綠和獨派關係密切的台灣民意基金會董事長游盈隆。

卓榮泰今早現身設置於台北市議員江志銘服務處的投票所，為「民進黨第16屆黨主席補選」投票。對於外界認為他贏面較大，卓榮泰受訪時則是兩度喊話希望黨員踴躍出來投票，他表示，個人在選舉當中事小，但是黨未來的穩定改革跟發展事關重大。

卓榮泰強調，「越多的黨員出來投票，代表我們的黨員對未來的黨充滿希望，也對於黨未來國家的改造工程，一定不會在這條路上缺席」，越多黨員出來投票就是選舉的成功。

談到自己昨天在接受本土電台的臉書直播專訪說不要陷入派系，但他卻被歸類在「保皇派」，未來要如何弭平派系問題？卓榮泰說，這完全是選舉當中以及各位媒體上一個錯誤的解讀，他從以前三十多年來，無論是跟著駐日代表謝長廷、前總統陳水扁，後來跟著總統蔡英文，以及行政院長賴清德，從來沒有人認為我是為哪一個派系在工作，他總是盡心把工作做好。

他話鋒一轉表示，未來也是一樣，民進黨要改革，就要破除從派系出發來考慮，「派系是存在，但是只要未來黨的負責人能公正，不把派系、個人的利益放在第一，不凌駕黨跟國家整體的利益，未來派系的問題就只能是一個良性的發展，我會朝這方面努力。」

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