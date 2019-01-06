期許未來黨主席 何志偉：一起打拚讓經濟、生活更好

2019-01-06 10:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕立委補選進入倒數20天，民進黨台北市士林大同立委候選人何志偉今天到承德路參加黨主席選舉投票。而盼未來黨主席有甚麼特質，何志偉說，黨主席就是要團結台灣各式各樣的聲音，跟大家一起打拚，讓經濟、生活更好。至於是否希望未來黨主席幫忙站台或提供協助，何志偉說，黨主席工作就是凝聚內部力量和團結台灣共識，不僅主席，現在黨內議員和朋友都在幫忙自己，每個人都是我的大咖，一步一腳印努力贏得民眾認同。

而當被問到拚經濟是否與自己的競選口號不謀而合，何志偉說，不管是甚麼經濟的主體，無論是共產主義或資本主義，「經濟都是最主要的主軸。」

「柯家軍」無黨籍立委候選人陳思宇昨天跟市長柯文哲同台，柯提到最近是「海嘯政治」不確定性很高，似乎想複製高雄市長韓國瑜的經驗。何志偉說，所有的候選人都很辛苦，贏得選舉是大家最高的目標，所以希望大家都可以加油。至於柯選票是否能轉移到陳思宇，何說，「這要由選民來回答了」，交由選民的智慧去決定。

陳思宇日前在節目上主張結合大型都市計畫，打造大稻埕與大龍峒成為人文觀光的雙子星，主打觀光政策，是否過於單調。何志偉說，每個政策要彙整出來都要花很多時間，至於是否單調就交由選民評論。

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