砂石車等到廢土阻交通 警加強取締 去年開罰315件

2019-01-06 10:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市暖暖區源遠路與興隆街是砂石車前往信義區月眉路棄土場的必經之路，許多砂石車都會在棄土場開放前，在附近道路違規停等影響交通。基隆市港道路交通安全聯席會報會議決議通過，自去年10月起，管制砂石車進入該區的時間。警方去年強力執法，開出58張超載罰單、257張一般違規罰單，共開出315件罰單。

基隆市警三分局交通組長李文雄指出，分局運用各所警力聯合編組，每日規劃取締砂石車違規勤務，不定時於台62線及國道1號暖暖交流道出口執行路檢稽查，取締重點有超載、超速、酒後駕車、闖紅燈、無照駕駛、號牌汙穢、爭道行駛、未裝設行車紀錄器、加高車斗、變更車體等違規項目，去年共開出315件罰單，較前年高出73％。

但在警方強力執法下，仍有少數砂石車司機為求多賺一趟運費，於9點管制時段開放前，提早於暖暖交流道出口路肩（屬國道警轄線）停等，呼籲司機勿提早入轄，已聯繫國道高速公路警察局加強查處，將持續落實執法作為，希大家共同維護優質的交通環境及所有用路人的安全。

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