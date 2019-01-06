愛台灣！她離台數十年 退休金捐哈佛圖書館設「台灣書庫」

2019-01-06 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕民運人士王丹昨上午在臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」分享身邊一則暖心故事，訴說他有一名在哈佛大學圖書館工作多年的台灣友人將退休，但對方認為哈佛大學費正清中心圖書館的中文藏書，與台灣有關的不夠多，「決定將自己的部分退休金捐獻出來」，希望在館內開設「台灣書庫」收藏，「讓台灣在這所美國最高學府被更多的人看到」。

王丹表示，該名友人離開台灣幾十年，但「對台灣的關切始終溢於言表」，並指自己當初在哈佛唸書時，兩人談論最多的便是台灣一點一滴，如今對方要退休，還捐出自己的退休金設台灣書庫，讓他很感動，忍不住直言「如果說『愛台灣』，還有什麼比這更真切，更深厚的嗎？」

王丹接著指出，「哈佛大學費正清中心圖書館館長已經正式委託我，協助台灣書庫的建立，希望幾年內能夠為圖書館購置500本以上相關書籍」，他身為中心成員之一責無旁貸、一口答應，除希望能讓台灣在母校的師生、無數訪問學人中被更多人看見，同時也是他對台灣應盡的心意。

王丹提到，不過他已並非長住台灣，遂求助臉友們提供「你們認為最應當放在哈佛大學圖書館中的，與台灣有關的書籍」，以及書名、作者、出版社與出版年份，他再推薦給圖書館添購，並指「現在可以，以後也可以，畢竟，建立這個書庫，是個長期的工作」，期盼可以讓全世界「看到台灣」。

根據臉書紀錄顯示，該篇貼文昨天上午9時18分發布，28分鐘後臉書粉專又在底下留言串回應指稱文化部「已經主動聯絡我，表示願意寄贈圖書館」，讓他覺得好感人，並向文化部、部長鄭麗君致謝，還大讚「真的動作超快的。這才是台灣政府部門應該有的效率」。

此外，上百網友也湧入該王丹粉專熱情響應活動，「已將此訊息轉到哈佛的同學會」、還有人說願意「無償捐贈」且「自行負擔運費」；另外，有一個以簡體字書寫的帳號詢問「為什麼不幫中國大陸？你是不是中國人了現在」，王丹直接回他「請吃藥」。

民運人士王丹昨上午在臉書粉專表示，他有一名在哈佛大學圖書館工作多年的台灣友人將退休，但對方認為哈佛大學費正清中心圖書館的中文藏書，與台灣有關的不夠多，「決定將自己的部分退休金捐獻出來」。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

王丹表示，貼文一出後文化部主動聯繫，動作之快讓他大讚「台灣政府部門應該有的效率」。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

一名以簡體字書寫的帳號詢問王丹為何不幫中國，還嗆王丹是不是中國人，反倒被建議「請吃藥」。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/