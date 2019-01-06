周錫瑋出任副主席生變？ 藍黨務人士：人事案尚未變卦

2019-01-06 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義邀請前台北縣長周錫瑋出任副主席，後來卻因為中常會沒有排入議程而生變，周錫瑋出任副主席一事是否生變？國民黨黨務人士透露，目前並未聽到周錫瑋人事案遭廢止聲音，人事案尚未變卦。

根據《聯合報》報導，黨務人士指出，吳敦義決定任命周錫瑋前一定有多方了解，除非是「政治忠誠」問題，不然任何爆料吳敦義應該都早有掌握，很難擋下案子，且如果有大問題，周錫瑋人事案將會被撤銷，也不會是現在的暫緩狀態。

黨務人士分析，當天吳敦義原本希望推出以許淑華為門面的人事布局，但許淑華婉拒後，人事案焦點僅剩周錫瑋，但是周錫瑋與朱立倫之間的糾葛，使得人事案可能被被導向總統大選之爭，人事案高度因此被打折。黨內人士認為，周錫瑋人事案被媒體搶先曝光，在吳敦義原本所規畫的人事布局破局後，就沒必要再趕鴨子上架。

周錫瑋3日則在臉書提到，擔任副主席一事曝光後，他好像變成「會卡別人位子的人」，他也坦言這有戲劇性變化，原本中常會議程取消了，沒有討論這個人事任命，他原本要開的記者會，也就取消了。

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