兩岸關係、南海議題侃侃而談 外媒發現小英「自信又堅定」

2019-01-06 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文5日與外媒茶敘表示，中國把「九二共識」重新定義為「一個中國、一國兩制」，而這名詞已不再有模糊空間，因此呼籲台灣各政黨不要再講「九二共識」。有外媒記者觀察指出，蔡總統談台灣為何不能接受一國兩制時，「胸有成竹，非常篤定」，看不出來是在面對危機。

蔡總統5日在總統府與國際媒體茶敘，針對兩岸局勢提出說明。她表示，台灣反對中國領導人習近平提出「一個中國」、「一國兩制」的原因，是因為中國缺乏民主、人權紀錄不佳，加上中方從未放棄武力犯台，這些原因都讓台灣人對中國抱持著高度的疑慮。

據《中央社》報導，一名日籍記者表示，蔡總統對於日本食品進口、兩岸關係與南海議題等外媒各種提問，都能侃侃而談，他觀察發現，「蔡總統今天的態度很有自信」。

另一名外媒記者則透露，蔡總統談話的重點就是放在對習近平談話的回應，在談到對於台灣不能接受一國兩制的原因時，話說得非常清楚明白，整體給人的感覺就是「胸有成竹，非常篤定」，根本感覺不出來像是在面對危機。

在場許多外媒也提到，在蔡總統的談話中，真的能感受到她所展現的自信與親和力。

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