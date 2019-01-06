韓粉稱海漂死豬是政府「自導自演」！遭網友怒轟造謠

2019-01-06 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕金門海邊去年12月31日出現一頭漂海而來死豬，日前經過農委會家畜所檢驗，確認驗出非洲豬瘟病毒，政府也因此全面檢疫金門1萬頭豬隻，並禁止金門肉製品輸台14天。不料卻有韓粉在臉書質疑此事是政府為了選票在「演戲」，文章被轉發後，立刻引起網友砲轟。

粉專「不禮貌鄉民團」昨（5）日貼出一張截圖，只見一名韓粉在臉書粉絲團「韓國瑜後援會」發文，表示金門海漂死豬案「很奇怪」。他質疑總統蔡英文、行政院長賴清德這次動員到金門視察的速度「快得令人懷疑」，像是早就安排好的，甚至表示豬瘟病毒呈陽性都是蔡賴說的，質疑「檢調單位是誰開的」？他也懷疑這頭死豬，「感覺是有人為了選票拿來丟的」，要這些人「別再演戲把人民當笨蛋了」。

對於這名韓粉的言論，「不禮貌鄉民團」痛批，有這種韓國瑜支持者，台灣還需要敵人嗎？他更Tag了農委會與防檢局表示，圖檔都截給你們，名字也都有了，這個散布消息的要不要處理一下？

在粉專下方，網友們也不滿地留言表示「有這樣的國人，何必需要敵人」、「原來根本沒有豬瘟，而是韓瘟」；甚至也有網友轉貼該粉絲團的其他韓粉留言截圖，指出「韓國瑜後援會」粉絲團有不少人質疑金門海漂死豬是捏造出來的假議題、假新聞，甚至在全民戒備豬瘟防疫時，坐等蔡政府出糗看笑話。這樣的言論也讓其他網友看了紛紛痛批「這些人到底是活在什麼世界？」、「真的是腦子壞掉」、「愛河水喝太多」、「喜韓兒真的不意外」。

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不禮貌鄉民團臉書原文

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