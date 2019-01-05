與獨派4大老同立場？ 陳師孟讚賞美國總統古利吉

2019-01-05 22:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕獨派4大老日前以公開信呼籲蔡英文總統放棄競選連任，監委陳師孟今晚在「尖尾週記」發文表示，今天是美國第30任總統古利吉 （Calvin Coolidge）的忌日，他是美國歷史上唯一一位出生於美國國慶日的總統；不過更值得記得的是，他也是美國歷史上極少數自願放棄競選連任的總統。另外一位是二次大戰結束時的杜魯門（Harry Truman），還有一位是宣布中止越戰的詹森（Lyndon Johnson） ，僅此而已。

陳師孟說，古利吉不拚連任，不是因為選情不妙怯戰，事實上繼任的胡佛 （Herbert Hoover）也是共和黨提名，而且贏得了壓倒性勝利。在古利吉的自傳裡這樣說：「總統這個職位對承擔者和他的親人而言，都是一副重擔；我們固然不該拒絕為國犧牲奉獻，但如果自己覺得心有餘而力不足，就不該冒險而為。」

陳師孟指出，當一些檯面上的政治人物，在宣布其未來的參選規劃時，往往自以為很得體、很睿智地表示：還要看選民的決定啊、由民主機制來挑選啊、這不是誰說了算啊、每個人都要勇於承擔啊……，這些話尖尾聽在耳中，都是同樣一句：捨我其誰！相形之下，古利吉因自省而讓賢，就格外可貴了。

陳師孟話鋒一轉表示，小英總統就職演說中獲得最多掌聲的是承諾進行司法改革。不幸，小英的司法改革大業卻是託付給既有的司法官僚，又由一位懷抱「捨我其誰」心態的院長擔任領頭羊，結果一場轟轟烈烈的「司改國是會議」之後，除了弄出一個四不像的「國民參審制」，現在已經銷聲匿跡，還有一些打高空的「大法庭」與「憲法訴訟法」之外，老百姓真正會有感的改革都石沉大海、不見蹤影。他不客氣地說，兩年半來司法改革什麽也沒做。

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