習提探索兩制台灣方案 台青自主募資登廣告挺小英

2019-01-05 21:42

〔記者彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕中國領導人習近平在「告台灣同胞書」40周年紀念會上對九二共識提出「共謀國家統一」的新詮釋，並稱將「探索一國兩制的台灣方案」，引發台灣社會反彈聲浪。除多位民進黨新生代議員在網路上串聯外，台派青年田昀凡也在臉書公開募資，以「台灣青年對抗中國統戰宣言」為題買下報紙廣告、聲援總統蔡英文，募資活動僅在田昀凡個人臉書上進行，一天之內就募到70萬廣告費，具體展現台灣年輕公民社會力量。

田昀凡今受訪時說，他認為蔡英文評價與實際成績有所落差，從台灣角度來看，習近平這麼強硬，蔡英文能適當傳遞台灣人心聲，如果不支持蔡英文，「難道是在跟國際傳達，因為蔡英文反抗中國，所以選民不支持他？」他並強調，前總統陳水扁、馬英九，多半會因為內政問題導致國際關係動盪，但蔡英文並未因內政問題影響兩岸、外交，「檯面上沒有任何人比蔡英文更適合擔任總統」。

由於民進黨四位獨派大老彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明3日發表公開信，呼籲總統蔡英文應放棄連任、交出行政權，以利民進黨進行2020選舉佈局，此舉讓田昀凡開始思考應以年輕人身分對外表態，3日下午4點展開募資，短短一天內湧入400多筆捐款，金額高達70萬，且多數為年輕族群的小額捐款。

田昀凡今受訪時強調，總統蔡英文才剛表態站在台灣主體性，不支持一國兩制、反中國統戰，隔天就被前輩打臉，「這很不好」，他認為民間有很多不一樣的聲音，不能讓這些聲音被掩蓋，才會開啟在臉書募資登報的行動；他並說，總統蔡英文對習近平堅持台灣國家主權的回應「不是一蹴可幾的」，而是一直以來都是如此堅持，才能累積年輕人對蔡的信任度，進而加速募資速度。

田昀凡強調，他認為習近平的談話引起年輕人危機意識，在看到中國對香港、新疆、西藏的處理方式後，「當然會警惕」，進而引發對中國的反彈。

「台灣青年對抗中國統戰宣言」登報內容提到，台灣長年面對中國在國際的打壓，然而，自蔡英文就任總統以來，對台灣主體性從未有絲毫讓步，更強化和美、日、東南亞等周邊國家的關係。即便中國長期文攻武嚇，使用大量資源投注各類媒體影響輿論，以資訊戰操作台灣的政治環境。蔡總統仍堅定守護台灣利益，宣示面對中國要強化資訊安全、民生經濟、民主體制的防線，並重申守護國家主權與民主的堅持。

宣言強調，若在此時撤換總統蔡英文，等同「向國際傳達台灣已經甘願低頭被中國侵吞，蔡英文上任以來堅持主體性帶來的豐碩外交成果也將付之一炬」；宣言表示「唯有團結才能守住現有生活與信念」，呼籲全國青年一同表態，維護台灣主體性，支持蔡總統。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/