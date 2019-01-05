葉毓蘭批政府「用病死豬將台灣推向戰爭」 網轟：不怪對岸？

2019-01-05 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日對於習近平提出的「一國兩制」，頻頻宣示台灣主權。前警大教授葉毓蘭今天在臉書發文說：「藉由病死豬以仇恨添薪倒油，將台灣推向戰爭的邊緣？」

葉毓蘭說，全心全力做好防疫宣導，執行措施，比將非洲豬瘟說成中國的生化炸彈攻擊負責，表示目前政府在非常時期，還在練肖話。

葉毓蘭接著說，新年伊始，台海因為「四個必須」、「三道防護網」及「習五點」的互射飛刀，攪得波濤洶湧，現在又藉由病死豬以仇恨添薪倒油，難道不怕再掀波瀾，將台灣推向戰爭的邊緣？

葉毓蘭最後提到，若真有戰事時，這些專打仇恨牌的幹話王們，可願意站在最前線？還是騎著你的重機、雲豹，逃之么么（夭夭）？

許多網友看到紛紛留言說，「葉小姐怎麼不怪對岸沒做好防疫控管？防疫資訊不公開透明？真的很會柿子挑軟的吃：）」、「把豬丟過來的是中國，說不放棄武統的也是中國，然後說挑起戰爭的是台灣政府？」、「今天是中國不透露瘟疫嚴重性，要怎麼合作？而且媒體只會抹黑，一直都有在宣傳。」

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