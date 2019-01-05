別被老共騙了！港人籲台灣「踏在我們屍體上想你們的路」

2019-01-05 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日表示所謂「九二共識」就是「一個中國」、「一國兩制」，我國總統蔡英文隨後反擊堅決表示不接受，今天在與國際媒體茶敘時也強調拒絕一國兩制說，獲得大量網友支持。對此，一個由香港人和台灣人合開的臉書專頁在日前發文，表示希望台灣人守護民主，千萬不要被習近平騙了！更有人沉痛呼籲台灣，「請台灣踏在我們的屍體上想你們的路！」

有關於習近平談話內容的話題，在社群上持續被熱議，昨天臉書專頁「爵爵&貓叔」發文「香港人想對臺灣人說的話」，以圖文的形式痛訴，「不要被騙！說是有民主選舉！票倉都被操控，就連參選人當選，都可以隨便找個理由讓參選人武法上任！」、「所有政策導向都不是針對香港人」、「不要看香港現在光鮮亮麗，香港現在被弄得一團亂！」港人還以激昂的漫畫人物呼籲台人：「拜託！請你們守護民主！」

而香港知名學運領袖黃之鋒隨後也在該文底下留言表示，「一國兩制是中共最大騙局，我們年輕一輩感受最深」，讓不少香港網友按讚表達認同。另外還有一位網友分享出相片，可見相片中一名男子身上背著紙板，表情嚴肅，紙板上沉痛寫下：「我是香港人，請台灣踏在我們的屍體上想你們的路！」。

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