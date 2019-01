網友製作美圖動畫 小英力抗「刁大帝」

2019-01-06 00:13

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文近日強硬回應中國領導人習近平的對台談話,強調台灣拒絕九二共識、不接受一國兩制,獲得許多國人讚賞,有網友就笑稱,「小英是撿到槍了嗎」。對此,有網友在推特分享「鐵鎚刁皇vs暴力小英,誰會贏?」的3D動畫和圖片,引起網友熱議。

一名網友「The Dolltator@Dolltator」近日在推特分享一張精美圖片,圖片可見小英握著機關槍站在牆後,而一旁的房門則被刁大帝用榔頭撬開,正準備「侵門踏戶」中;該網友說明圖片的故事,「在多次表白失敗後,刁大帝(Diao)一氣之下破門而入,直闖小英(Dsai)的閨房準備強推。然而小英這次似乎並不像過去的那樣軟弱...」可看出是在描述蔡、習2人近日的言語交鋒。

另外,該網友也製作一個「小英開槍」動畫,動畫中小英帶著防噪音的耳罩,帥氣的舉起槍對著前方開了5槍,並說明「看起來弱不禁風的小英(Dsai)卻有『暴力小英』的稱號,因為她被欺負過頭了的話也會使用十分暴力的手段來反擊。」

網友看完圖片和影片後大讚原PO的創意,「創作者這個作品+文字,表達目前的兩岸關係堪稱完美」、「好厲害 描述得很好」,也有網友笑稱,「小英這次表現不錯」、「把手上的槍換成台灣產的自動步槍更好!」。

#Dolltator #AnimationTest

A simple character gun combat animation test clip.

Dsai may look so delicate, however she will fight back violently with a shotgun if get bullied too much. That's why she is sometimes called "Shotgun Dsai". pic.twitter.com/wXb62wlxXs