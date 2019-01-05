爭南市立委補選提名 陳筱諭：民調大贏才不會被做掉

2019-01-05 20:44

〔記者楊金城／台南報導〕爭取民進黨提名台南市第二選區立委補選的參選人陳筱諭，今晚6點在麻豆首度舉辦造勢晚會、掃街活動，聲勢浩大，除了前麻豆鎮長陳彰茂、前市議員郭秀珠夫婦為女兒陳筱諭站台，黃偉哲曾文溪競選後援會總幹事張仁郎等10多名團隊成員也到場力挺受到注目。

競爭提名的前勞動部次長郭國文近日也是一天一記者會方式強力宣傳，與陳筱諭的對決白熱化；立委補選將在14到18日登記，民進黨近期應要決定補選人選。

張仁郎表示，黃偉哲曾文溪後援會團隊會站出來力挺陳筱諭，是為感謝陳筱諭在黃偉哲競選市長時擔任青年團團長，更為爭取年輕選票付出努力，陳筱諭雖然年輕，但勇於改革，年輕卻有專業形象，值得鄉親支持。

郭秀珠在台上哽咽的說，她落選市議員當天，女兒跟她說是我們不夠認真，對不起麻豆人，女兒才決定扛起責任，參加立委補選，照顧第二選區更多的鄉親和勞工。

郭秀珠說，民進黨中央黨部原訂1月2日在台北協調黨內初選，但真的是協調嗎？為什麼協調前夕，李俊毅會退選？立委補選已經決定在1月14到18日要登記了，但至今卻都還不知道，何時要進行電話民調？

陳筱諭說，她沒有派系包袱，也沒有老政客的算計，相信只要她民調大贏，才不會被「做掉」。

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