韓國瑜把燈會移回愛河取名「金銀河」 網友傻眼狂酸...

2019-01-05 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕原訂今年在高雄港2-10號碼頭棧庫群舉辦的高雄燈會，因配合韓國瑜市府發展愛河觀光產業鏈，決定移回愛河舉行，並取名為「金銀河」，消息一出引發網友熱烈討論。

前高雄市長陳菊任內原本規劃，今年2月9日至24日登場的高雄燈會要在高雄港2-10號碼頭棧庫群舉辦，同時結合駁二及輕軌，讓不少人期待嶄新風貌，且更搭配亞洲新灣區規劃，但因改朝換代「陳規韓不隨」，韓市府定把燈會移回愛河，並取名「金銀河」。

高雄觀光局長潘恆旭先前受訪時強調，巴黎有塞納河、倫敦有泰晤士河，愛河如果妝點起來，可以成為高雄的生命之河，未來將打造一條「愛與包容的愛河」，一年十二個月亮點不斷。

臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」則發文表示，「原預定移師駁二的2019高雄燈會因市府團隊輪替而改回愛河並更名『金銀河』」、金銀河讓人想到「金包銀」，猶如金光閃閃，「加上燈會適逢二月，搭配二月觀光代言人陳文茜」。

許多網友看完紛紛傻眼，留言批評「中華民國美學」、「我還金銀島咧」、「所以愛河以後叫金銀河？」、「沙小名字 跟中國取名一樣土包子」；PTT網友則狠酸「非常符合九二共市」、「高雄人就4愛華國美學」、「原來高雄又老又窮才是主政策」、嗯嗯別說我高雄人...好丟臉」、「wtf 他媽的老人活動中心年終尾牙廣告嗎」。

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