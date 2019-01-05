國民黨宜蘭大勝黨部卻大裁員 黨工砍到剩5人

2019-01-05 19:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨在去年地方大選，宜蘭縣大獲全勝，宜蘭縣黨部卻在選後爆出大裁員，黨工從前年最多的13人減到剩5人，甚至有前年就離職的正職員工，至今還未領到退休金與資遣費。國民黨宜蘭縣黨部回應，因黨產遭凍結，前年開始黨工均是1年1聘，去年底合約到期，僅2人不續聘，至於還未給付的退休金與資遣費，中央黨部會陸續給付。

去年底地方大選，國民黨收復宜蘭，綠地變藍天，不但由林姿妙奪回縣長寶座，黨部主委張建榮更擊敗民進黨籍前議長陳文昌，重登議長大位；不過，勝選後，國民黨宜蘭縣黨部的人事卻持續精簡，還傳出大裁員。

有離職黨工爆料，黨部不但不斷精簡人力，還有前年離職的正職員工，至今還未領到退休金以及資遣費，有人甚至被積欠百餘萬元。

縣黨部則回應，因為黨產遭凍結，前年12月底，中央黨部執行人事精簡政策，地方黨部正職人員全部結算，並轉為1年1聘的約聘僱，但約聘僱薪資需由地方黨部主委支出，所以當時人力從最多約13人，縮減至7人。

縣黨部說，去年12月31日，7名黨工合約也到了，黨部主委考量個人財力，決定只續聘5人，其餘2人不續聘，現在黨部黨工剩下5人，至於前年離職的正職員工退休金與資遣費，會由中央黨部會陸續支付，據了解，中央黨部也已與這些離職黨工達成協議，延後發放退休金與資遣費。

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