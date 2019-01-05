攜豬肝中國男未繳20萬罰單就入境 黃國昌怒：說一套做一套

2019-01-05 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場昨（4）日逮到3起旅客違規攜帶豬肉製品事件，其中一名旅客攜帶了45公克的豬肝和600公克的蔬果，當場被裁罰20萬元後入境。對此，時代力量立委黃國昌質疑「根本沒繳錢，為什麼可以放他入境」？更痛批行政院是「說一套做一套」。

昨日桃園機場有3起旅客違規攜帶豬肉製品事件，其中一名中國籍王姓旅客被海關在他的手提行李中，發現45公克的豬肝和600公克的蔬果。對此王男表示自己不知道相關規定，因為擔心旅遊途中可能肚子餓，因此把吃到一半的豬肝放在行李中，早知此事，就把豬肝吃下肚了。而王男當場被依《動物傳染病防治條例》開罰新台幣20萬元。

對此，黃國昌今日在臉書發文表示，針對外國人違法攜帶中國豬肉來台，自己曾呼籲「罰款根本收不到，必須配合禁止入境，才能強化嚇阻效果」。1月3日，內政部次長當面向黃承諾，行政部門已統一見解，「依現行法規定，未繳清罰款即可禁止入境」。賴清德院長也表示「未繳罰款，禁止入境，於法有據」。

黃國昌不滿表示，對於昨日下午中國人攜帶豬肝入境的離譜行徑，雖然開了20萬元罰單，但他根本沒繳卻能入境，「請問行政院，這是在玩哪一招？為何說一套做一套？」黃國昌也質疑，如此散漫執法，怎能有效嚇阻、展現防疫決心？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/