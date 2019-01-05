彰化立委補選國民黨8、9兩日民調 參加的人有…

2019-01-05 18:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕敲定民調時間！彰化縣第一選區（鹿港、和美）立委補選3月16日舉行，國民黨確定本月8、9日電話民調，參與民調的有和美鎮長阮厚爵、醫師蔡明忠以及前副縣長柯呈枋，至於民調結果，由國民黨中央黨部在10日公布。

國民黨彰化縣黨部主委張曼麗說，彰化鹿港、和美區立委補選14日至18日登記，必須在這之前提名。這次立委補選已完成徵詢，確定共有3人參加民調，分別是和美鎮長阮厚爵、醫師蔡明忠以及前副縣長柯呈枋；而原本有意初選的縣議員林庚壬，則確定不參加民調。7日邀集參與民調的3人，一起在黨中央討論民調事宜。

再過3天就要民調，時間非常緊迫，藍營表態人選全都動了起來，蔡明忠、柯呈枋今天就同時出席彰化家扶中心捐贈羽絨衣活動。蔡明忠說，他串連基層診所免除家扶兒掛號費，關心弱勢不遺餘力。

和美花海節今天盛大登場，彰化縣長王惠美也與和美鎮長阮厚爵同台，王惠美大力稱讚阮厚爵，利用休耕時期在農田上種植景觀作物，又可增加觀光產業收益，和美鎮公所在這個部分做得非常成功。

前縣長卓伯源今天則與在地企業大洋製衣，一起捐贈羽絨衣給彰化家扶中心的家扶兒，再度與當年他大力提拔的柯呈枋同台。記者詢問卓伯源，是否支持柯呈坊選立委？卓伯源明確地說，支持，一定支持！

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