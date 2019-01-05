三重立委補選 綠表態者眾、藍鴨子划水

2019-01-05 18:11

〔記者何玉華／新北報導〕前立委高志鵬因貪汙案判刑定讞，褫奪公權，新北市第三選區（三重區）預計3月16日進行補選投票；目前民進黨內多人有參選意願，黨中央已成立協調小組，反觀國民黨被點名的前立委朱俊曉、前議員胡淑蓉及前市府民政局長江俊霆，都否認要參選，市黨部仍在積極尋覓人選。

民進黨被點名的熱門人選包括民進黨市黨部主委余天、市議員李余典、李坤城等人；余天雖多次表示厭倦選舉，在去年底選戰結束後，一度請辭被慰留成功，對這次補選，他表示，如果黨徵召的話，會考慮。李余典、李坤城兩人剛連任成功，對投入補選也審慎評估中。黨中央已成立協調小組，由鄭文燦擔任召集人，辦理徵詢協調作業。

國民黨將徵召人選，被市黨部主委李乾龍視為第一人選的前立委、現任新北市工商發展投資策進會總幹事的朱俊曉，受訪時明確表態不再從政，不會參選，也已告知黨部；前議員胡淑蓉一度也被視為可能人選，但她以家人考量優先，參選可能性相當低；前市府民政局長江俊霆也否認要參選。人在國外的李乾龍表示，人選還在努力尋找中，尚未浮上檯面。

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