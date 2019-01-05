國民黨15縣市長9日齊聚黨中央 共謀兩岸交流「統一口徑」

2019-01-05 17:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義邀集藍營15位直轄市、縣市長，9日在黨中央以便當會形式，召開「兩岸城市交流相關事項會議」，據了解，因應中國國家主席習近平日前發表對台談話，擴充解釋「九二共識」引發爭議，當天會議黨中央將與這些藍營地方首長，就未來與對岸交流接觸時的應對立場，定調出統一口徑。

黨內人士指出，根據黨中央昨天（4日）下班前的聯絡情形，15位藍營百里侯當天可望全員出席。這位人士強調，雖然縣市政府與對岸接觸，僅屬兩岸城市交流層次，但有時難免觸碰敏感的政治問題，尤其習近平最近把「九二共識」與「一國兩制」問題混淆在一起，大家有必要溝通、取得一致口徑，如果未來接觸時，對方再提「一國兩制」，恐怕就只能以「一中各表」回應。

黨內人士說，過去國民黨到對岸都只提「九二共識」，前總統馬英九在新加坡「馬習會」公開場合也未提「一中各表」，黨魁吳敦義常講可以體諒馬英九在習近平面前不提「一中各表」，就是為了避免對方講出「一國兩制」，畢竟如此對雙方都不好看，只是這種想法過去經常被修理。

這位人士並認為，習近平的對台談話其實對國民黨而言並非壞事，事後黨內深藍人士絕口沒有再提「一中同表」、「統一」，因為目前氛圍下，「中華民國」是最大公約數，過去前主席洪秀柱主政時，國民黨被帶往政治光譜的右邊，民進黨由於有時代力量顧左邊，反而移動到中間，如今民進黨政府的光譜又移向左邊，等於國民黨又回歸到過去馬政府執政時期維持現狀的中間。

這位人士說，中共現在好像不承認原來的「九二共識」，反而凸顯國民黨談的「一中各表的九二共識」，反而是一個各方還可以接受的公約數，因為沒有人反對「各表」，中共不敢對「一中各表」有太大意見。

這位人士強調，中華民國是國民黨所創建，如果中華民國被消滅掉，國民黨還有什麼存在意義？因此，在這個議題上，國民黨已經退無可退，過去藍營在對岸只講「九二共識」，不提「一中各表」，就是怕對方提「一國兩制」，大家彼此互給面子，如果未來對岸要再提「一國兩制」，也就只能端出「一中各表」4個字。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/