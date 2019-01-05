蔡英文再向中國喊話 點出3個台灣人拒「一國兩制」理由

2019-01-05 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日強硬回擊中國國家主席習近平言論，獲得多數民眾支持。蔡今日再於臉書發文，強調台灣過去兩年來秉持不挑釁、不製造麻煩的態度處理兩岸關係，中國的所作所為卻恰恰相反。蔡也呼籲台灣所有政黨不要再講九二共識，因為這個名詞已經被北京定義為「一國兩制」。

蔡英文在臉書上寫道，身為總統，有必要說明清楚習近平2日的對台談話，因為這觸及了兩個核心利益，分別為將「九二共識」解釋為「一個中國」、「一國兩制」的說法，甚至還強加了「一國兩制台灣方案」在台灣身上；第二是企圖繞過台灣的民主機制，直接跟所謂各黨派進行政治協商，不但不尊重我民主、政府機制，也是在分化台灣內部。

蔡英文提到，她期待台灣所有的政黨不但要清楚說出「拒絕一國兩制」，也不要再講「九二共識」，因為這個名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間。

蔡英文點出3個台灣人對「一國兩制」戒慎恐懼的理由：第一是中國在民主體制的欠缺與不足；二是人權紀錄不佳；三是中國從未放棄武力犯台，這些理由都是台人對中國有高度疑慮之處。蔡英文呼籲中國，應學著用「民主的視角」來看待台灣，這也是她為何期待中國邁開民主人權的腳步，「這樣才會知道台灣人到底是怎麼想的」。

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