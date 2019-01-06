高雄早有了！韓國瑜擬推「軍事觀光」 網友無奈：又來了

2019-01-06 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前開直播談論市政時，再次拋出觀光新政策，韓國瑜認為陸、海、空三軍官校都在高雄，應可研擬計畫，推動軍事觀光。不過其實高雄岡山原本就有航空教育展示館展示退役的戰鬥機，並早在2015年就已開幕。

為了經濟拚命找藥方！韓國瑜日前開直播談市政，花了不少時間談論高雄觀光，韓國瑜也拋出新想法「軍事觀光」，他認為陸、海、空三軍官校都在高雄，是不是有報廢的營區、武器可以拿出來做觀光？韓國瑜也在思考，「日本人挖了這麼多山洞，這些山洞有沒有觀光價值」？

韓國瑜也表示，以夏威夷為例，二次世界大戰，美國艦隊和日本人做戰後，那些報廢的軍艦都放在那裏，「很多人買票進去看這些軍艦」，希望高雄也能規劃出這樣的地方。

不過，其實高雄岡山原本就有航空教育展示館，是全國唯一一座，也是全亞洲第一座懸吊飛機博物館，共有36架退役戰鬥機在此展示，展示館也早在2015年就已開幕。

對此，網友紛紛留言表示「又來了」、「我快受不了了...」、「是說他的幕僚都在幹嘛」、「你什麼時候才要先弄懂高雄有什麼...」、「封你為收割王」、「抓到了，高雄市官員故意不跟韓講」；不過也有網友表示「至少他讓我知道有這個地方」、「謝謝韓市長宣導，讓更多人去觀光」。

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