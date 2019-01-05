吳敦義再談九二共識 背出35字原詞句

2019-01-05 16:31

〔記者王駿杰／竹市報導〕國民黨主席吳敦義今天出席「新竹市三合一選舉主席感恩茶會」，感謝黨工與支持者去年在選舉中的努力，受訪時被問到九二共識議題，吳敦義說，習近平講的並非當年的內容，總統蔡英文則是完全否認九二共識，這都是不對的。

吳敦義說，昨天完整再次重申九二共識的歷史由來，他背誦原詞句共35個字，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」。

吳敦義說，因「九二共識、一中各表」基礎，1992年海基會文本經身兼國民黨主席的前總統李登輝核定，經談判，濃縮扼要寫出來傳真給海協會，中國呈報層峰核定，回文海基會同意這個結論，這就是35個字的九二共識。

被問及總統人選時，吳敦義說，過去數10年來，中國國民黨有不同產生方式，有黨員投票、黨代表投票、也有7分民調3分黨員投票，或是全民調、黨代表大會決定、全體黨員投票等等，各種方式都採用過，藍營要選擇一個最可靠且公正的方法，來產生最適當、沒瑕疵、品德端正的人選。

感恩茶會中，吳敦義說，國民黨前幾年遭遇莫大挫折，但民進黨執政這幾年，更讓民眾失望，兩岸關係遭遇頓挫，導致境外觀光團與邦交國都減少，光是在縣市長選舉中就可看出端倪。他也坦言，民眾並非完全喜歡藍營，而是對蔡英文帶領的民進黨政府高度失望，終究給國民黨一個機會，國民黨一定要奮發圖強讓民眾過好日子。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟則說，去年三合一選舉，經過大家共同努力，藍營很榮幸在市議會得到過半數的議員席次，更拿下議長、副議長，守住基本盤，實在不容易，很感謝大家幫忙。

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