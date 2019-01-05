台南立委補選 郭國文、陳筱諭為了謝龍介吵架

2019-01-05 16:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選，民進黨郭國文、陳筱諭競爭提名激烈，郭國文今天爆料，國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介要出來選，流彈打到退出民進黨的議長郭信良、陳筱諭的媽媽前市議員郭秀珠，陳筱諭反譏郭國文說，與其猜測敵營對手是誰，不如展現改革決心，好好向選民說明，一例一休怎會修得天怒人怨？年輕及勞工選票為何大量流失？提出負責任的改革之道，才是民進黨贏回民心的正途。

謝龍介要到第二選區參選立委補選？是假議題、假消息？陳筱諭說，不評論，但她要奉勸郭國文，現在一副好像已經獲得民進黨提名的態勢，這是不尊重民進黨黨內提名的民主機制和支持者改革的強烈意志。

陳筱諭說，民進黨人要有志氣，不要只想吃人家豆腐，與其說謝龍介要來選，不如說是蔣萬安、朱立倫要來選，這樣威脅性更大。

陳筱諭強調，她有改革的決心和勇氣，任何國民黨人來台南參選，她都有信心打敗他們！

陳筱諭說，女生愛美，但外表不是一切，每個人都會老，她也不會嫌「郭國文阿北」老，大家要比的是政見，展現改革決心，想辦法提出解決人民生活問題的改革方案，讓人民有感。

陳筱諭說，民進黨要提名什麼樣的人？選民的眼睛是雪亮的。就如同蔡英文總統在否定九二共識後所說的：「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了！」

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