柯P勸小英「降低兩岸衝突」遭噓 他也質疑恐已被中共收買

2019-01-05 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日明確回應中國領導人習近平的對台談話，強調台灣拒絕九二共識、不接受一國兩制，獲得許多國人讚賞，但台北市長柯文哲卻潑冷水，暗示此舉只是「一日行情」，認為兩岸應注重長期趨勢，降低衝突可能，此言一出立刻被網友譙翻。對此，常評論時事的網購達人「486先生」陳延昶表示，柯說不定已被中共收買。

柯文哲3日受訪時，對蔡總統回應習近平一事，他認為「如果大家都開始叫牌，越叫越兇，越僵，我看局面只會越來越差。」對於國人普遍支持蔡英文強硬回應習近平，柯文哲4日再度表示，做事情要有長期的趨勢，股票也有一日行情，「如果兩岸叫牌，大家越叫越僵這個要降低緊張、降低衝突發生的可能性，因為不要以為台海絕對安全，若擦槍走火還是不得了」。

柯文哲這番言論被轉貼到PTT後立刻遭大批網友砲轟，「中國一叫牌，就跪著投降？」、「柯對民主的認知真弱」、「越看越不行，政客嘴臉」、「柯文哲閉嘴！」而陳延昶也在臉書分享本報報導並表示，「贛這三小，柯文哲就是中國派！他對中國有天真的幻想」、「說不定他已經被中共收買也是不無可能」，認為柯文哲當當市長還可以，「總統就算了吧」。

對於潑小英冷水稱「一日行情、不要炒短線」等言論被網友罵翻，柯文哲5日受訪時則回應，不要幻想每天講一句話，每一個人都給你鼓掌叫好，一定要正面或負面，一定是這樣，除非永遠都不講話；他說自己比較務實，並5度強調「國防和經濟決定一切」。

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