立委蔡適應招牌褪色嚇人 送600顆基隆燒賣感謝票選新照

2019-01-05 15:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕立委蔡適應在基隆市義一路的服務處招牌年久褪色，有民眾日前夜間陰雨開車經過，被招牌上蔡適應慘白的面孔嚇到，服務處重新設計新招牌在臉書供民眾票選，今天換上新招牌，並發送600顆大燒賣感謝民眾，一個多小時就發送一空。

蔡適應國會辦公室主任黃健峰指出，義一路服務處二樓的招牌因為日曬褪色，有民眾晚上開車路過被嚇到，於是請設計師重新設計，並在網路上提供A、B版本的招牌票選，B版本被網友認為很像連鎖超商，跟民意代表24小時服務的性質很像，以188票勝出A版本的72票。

蔡適應為了感謝網友協助票選，今天準備阿本燒賣、黑輪伯燒賣等在地名店600顆大燒賣，上午11點在服務處騎樓發放，吸引民眾捧場，一個多小時就領完了。

蔡適應說，很感謝網友和市民朋友的熱情參與，服務處的招牌換新之後，看起來更為清新、更加明亮，市民有大小事需要服務時，也能夠一眼看見服務處的所在位置，許多朋友領取大燒賣後，也希望他們未來舉辦更多活動，藉此和網友及市民朋友有更多的互動。

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