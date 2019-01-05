定義已無模糊空間 蔡總統籲各政黨不要再講九二共識

2019-01-05 15:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天與外媒茶敘指出，北京當局把「九二共識」重新定義為「一個中國、一國兩制」，這個名詞已不再有模糊空間，呼籲台灣各政黨不要再講「九二共識」。

蔡總統今在外交部長吳釗燮等人陪同下，於總統府與國際媒體茶敘，針對兩岸局勢提出說明。

根據新加坡「聯合早報」報導指出，蔡總統批評中國是影響區域穩定的最大變數，呼籲國際社會為實踐與重視民主人權的台灣發聲，讓台灣免於受到威脅。蔡總統指出，「否則下一個會是哪個國家」 。

報導引述蔡總統的話表示，國際社會應同意台灣不是挑釁的那一方，而是「盡責的那一方」。

蔡總統指出，北京已重新定義「九二共識」，期盼台灣各政黨不要出賣人民的意志與信任，要明確說出拒絕「一國兩制」，甚至不要再講「九二共識」，因為已不再有模糊空間。

另外，有外媒問及民進黨政府是否有替代方案，蔡總統強調，兩岸如果沒有互信，提任何方案都沒有用，台灣人民會觀察，中國如果能朝民主、人權保障方向移動，放棄對台動武，兩岸才能開始累積互信。

另根據路透社報導，蔡總統也說：「我們希望國際社會認真看待這件事，並能發聲支持且幫助我們。」

蔡總統指出，假設國際社會不對一個受到威脅的民主國家伸出援手「我們不禁要問，哪個國家會是下一個受害者」。

總統還表示，台灣不會接受中國「一國兩制」的政治安排，強調所有涉及兩岸的協商，都必須透過政府對 政府。

蔡總統並敦促北京當局正確瞭解台灣人民的想法，並說政治霸凌等行為對兩岸關係沒有任何助益。

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