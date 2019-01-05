國民黨4區立委補選人選漸明朗 擬徵召朱立倫愛將出戰新北

2019-01-05 16:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台南市、新北市、彰化縣、金門縣4個立委選區補選人選逐漸明朗，其中確定以徵召方式辦理的台南市、新北市，高層屬意分由台南市黨部主委謝龍介、前新北市民政局長江俊霆出馬，金門縣則評估實力較強的前議長洪麗萍或前立委楊應雄，有望獲得徵召，至於彰化縣則確定採與台中市立委補選提名一樣的全民調方式處理，地方基層與縣級重量人士都看好剛連任和美鎮長的前縣長阮剛猛姪子阮厚爵。

據指出，國民黨多次內部評估後，台南市的首選人選就是相對勝算最高的謝龍介，而且相關黨務人士已經找謝龍介談過好幾次﹔至於新北市部分，原本高層勸進前立委朱俊曉，但對方沒有意願，最近轉而鎖定江俊霆，這兩天新北市黨部主委李乾龍與江俊霆共赴對岸南京市參加宗教交流活動，李乾龍將再勸進，如果江俊霆仍無意願，最後可能就由李乾龍披掛上陣。

在彰化縣部分，黨內人士指出，前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠與前彰化縣副縣長、現任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋積極爭取提名，基層強力推薦以及縣級重量人物點名的人選則是阮厚爵，組發會4日已經指示彰化縣黨部分送民調作業同意書給有意參選者簽署並繳錢，7日上午將在黨中央召開民調作業協調會，確定採取台中補選模式辦理。

至於金門縣部分，有超過10人以上登記參選，金門縣黨部逐一約詢中。黨內人士表示，由於金門人口數少，參選者又多，很難以民調方式處理，因此將採台北市的補選模式，直接辦理徵召，黨內評估洪麗萍或楊應雄的戰力最強，是最後可能出線的人選。

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