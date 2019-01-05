吳敦義談九二共識 左批蔡否認、右指習講不對

2019-01-05 15:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席吳敦義今天在新竹縣再次針對九二共識表示，一中各表的九二共識，是海峽兩岸能夠和平穩定發展很重要的基礎；但總統蔡英文女士否認九二共識，及中共總書記習近平所說的一國兩制，都是不對的。

吳敦義今天上午出席國民黨新竹縣黨部感恩茶會，他在致詞時，主動談及九二共識是1992年兩岸互相換文，九二共識就是一中各表，1992年11月3日，台灣海基會、大陸海協會經過兩輪會談，濃縮成35字結論，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」，基於此一中各表的九二共識，第2年才有第一次辜汪會談。

吳敦義強調，一中各表的九二共識，才是海峽雙方能夠和平穩定發展很重要的基礎。他還說，韓國瑜也是完全贊成、主張一中各表的九二共識，連南部人都認同，卻不為總統蔡英文女士認同，她認為沒有九二共識的存在，「那是不對的」。

吳敦義接著說，但是九二共識的內涵，絶對沒有涉及到一國兩制這件事，所以習先生（意指中共總書記習近平）所講的話，並不是當年九二共識的內涵，那是他中國的立場-現在的看法是希望一國兩制，不是九二共識。

吳敦義還說，蔡英文女士已經享足了九二共識的好處，她現在突然說都沒有九二共識，這是歷史事實，不是她講沒有就沒有，這已存在好多年。

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