習近平還不懂「台灣共識」？網加碼翻古埃及文、精靈語

2019-01-05 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平近日對台發表言論強調「一國兩制」，我國總統蔡英文隨後堅決回應，絕不會接受「一國兩制」、「九二共識」，並多次在臉書表明立場，昨天深夜，蔡英文再度於臉書分享「『台灣共識』各國語言版」，讓各國人民都能看到台灣的堅持，不過似乎中國人依然不明白，有粉絲專頁特地加碼做了「楔形文字」、「古埃及文」等等的版本。

「我們發現某個“號稱有五千年歷史”的國家，好像還沒聽懂蔡英文總統說的台灣共識」，臉書粉絲專頁「面對87%的現實」貼出4張圖片提到，雖然蔡英文臉書上已經有10多種語言的版本，但中國似乎還是看不懂其中的意思，「不過沒關係，可能中國人文明比較『高等』，不願意用野蠻人的語言溝通」，「面對87%的現實」為了讓中國了解，又加碼翻譯了「同樣也是古文明的巴比倫的楔形文字」、「埃及的聖書體」。

「面對87%的現實」貼心地說，若習近平認為這些文字太簡單，會侮辱到他，還另外提供「魔戒的精靈文」、「克林貢語」這些高等語言的版本，「相信習大大應該至少看得懂其中一種，能夠好好回應蔡英文總統的台灣共識」。

網友看了狂讚，「這太強了吧」、「越翻越廣了」、「古文明刷起來」、「可能需要用甲骨文」、「歷史本文的文字可以來一份嗎」、「需要維尼語」、「裝睡的人需要聽囈語啦」。

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