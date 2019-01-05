總統選將怎提名？吳敦義：因應時局 選擇最合適方法

2019-01-05 15:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席吳敦義今早出席國民黨新竹縣黨部感恩茶會，在被問及如何產生總統提名人選時，吳敦義表示，中國國民黨過去數十年來，有不同的產生方式，各種方式都採用過，沒有對或是錯，只是因應時局，選擇最合適的方法。

吳敦義接受媒體訪問時表示，國民黨過去數十年有各種產生總統提名人選的方式，包含民調占7成、黨員民調占3成，也有全民調、黨代表大會決定、全體黨員投票等，各種方式都採用過，大家商量用哪種方式，最能夠達到國民黨提名人選的期望。

吳敦義說，當然黨員投票，是比較符合包括美國的制度，所以各種方式都沒有所謂的對或是錯，只是因應時局，「只要選擇最合適的方法，那就是對的方法」。

吳敦義在感恩茶會上致詞時也提及，國民黨在去年九合一選舉中，在22個縣市中拿下15個縣市，還包含3個直轄市，新竹縣依舊守住，36席議員中有21席為黨員，議長、副議長選舉都拿28票，鄉鎮市長拿下10個，鄉鎮市民代表、村里長也過半。

吳敦義並細數楊文科的行政經歷，以及這次勝選的幕後功臣，再次稱讚新竹縣長楊文科，是適任的縣長人選。

吳敦義還說，選前他曾說，新北市是「保命之戰」，台中市與彰化縣都贏是「大贏」；假設高雄都能贏，就是「驚天動地」的贏；但是「兩個眼睛」很重要—新竹縣與嘉義市，如果也都勝選，「我真是非常感謝大家」，他並當場向在場黨員與支持者二度鞠躬，表達謝意。

吳敦義最後強調，對於2020年總統與立委大選，一定會用適當制度，以品德、操守、能力、政績與忠誠度等標準，挑選出非常好的人選，這是他擔任黨主席的責任。

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