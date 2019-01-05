李登輝政府研究中心學者：台灣人不接受一國兩制

2019-01-05 14:54

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學李登輝政府研究中心學者認為，「一國兩制」在香港徹底失敗，臺灣人民不可能接受，而藍營縣市要拿到兩岸紅利需先說明「各自表述」為何會變成「一個中國」？

針對中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」談話，中山大學社會科學院院長張其祿、中國與亞太區域研究所教授林文程、國際長郭志文、政治學研究所教授廖達琪、政經系系主任李予綱、海洋環境及工程學系教授李忠潘、中國與亞太區域研究所教授郭育仁及陳珮芬等8名學者，從南臺灣民眾角度解讀並闡述意見。

張其祿表示，台灣是民主社會，前途當然由民眾自己決定，習講話對高雄等藍營縣市「先拼經濟，不講政治」操作方向給了限制及前提，將會是該等縣市未來在獲得兩岸紅利上挑戰。

林文程指出，絕大多數台灣人民無法接受「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的九二共識定義，而台灣一些政治人物鼓吹則成為北京代言人之嫌，台灣人民也應覺醒。「一國兩制」在香港實施徹底失敗，台灣人民更不可能接受。習重提「不承諾放棄使用武力」，這更是對台灣武力威脅。

郭志文說，習談話彰顯所謂「九二共識」真正含義就是「一國兩制」，政治人物若還堅持兩岸交流基礎是承認「九二共識」，就需要清楚地向國人說明「一個中國各自表述」為何會變成「一個中國的兩個制度」？一廂情願的自我表述「一個中國對我們而言就是中華民國」，而罔顧中國對「九二共識」真正意涵與企圖，基於如此錯誤認知基礎交流，絕對是對主權最大傷害。

廖達琪分析，習之「告台灣同胞書」，「統一」調性強化，「一中」原則窄化，唯有「兩制」鬆化，而台灣可能應變措施，除了直接以民意顯示不接受「一國兩制」，應可有更上位思考及論述，例如了解中國大陸以大國姿態崛起的客觀形勢。

廖達琪說，期待習有新思維闡述如何做到「新型大國」，與傳統西方霸權大國有何不同，如英國十九世紀以佔領為能事而日不落，及美國廿世紀到處建通路而稱霸，又如何發揮中華文化中「以德服人」精神。

李予綱認為，習談話重新定位九二共識並倡議一國兩制，但就目前局勢，明顯違背台灣主流民意，在這波美、中等大國間博弈，台灣應主動爭取對等對話空間，以兩岸民眾福祉為最大公約數，試圖找出現階段雙方都可以接受的第三條路。

李忠潘重申台灣的國際空間遭壓縮、中共未放棄武力對台，期待台灣人民能夠體認，「沒有自由，就沒有和平」。

郭育仁說，在中美關係日趨緊張之際，蔡總統不卑不亢以台灣最引以為傲的民主為基調回應，凸顯台灣在民主國家中抗衡中國銳實力獨特角色與戰略重要性。

陳珮芬提到，「台灣共識」精髓就是以台灣人民最大福祉為基礎而採取發展策略，在此基礎下，應以迎向世界市場為目標，不應該因任何外部人士單方面說法而自亂陣腳。以南部最大國際城市高雄為例，期待成為國際間人流、物流及金流重鎮。

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