高雄辦「十大摩鐵」選拔推動愛情產業鏈 網友猛虧：不知從何吐槽

2019-01-05 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕配合新任高雄市長韓國瑜「愛情產業鏈」政策，官方將舉辦「十大摩鐵」選拔推動觀光。但以「摩鐵」當主題，被部分網友吐槽色情味十足。對此，高雄市觀光局潘恆旭反駁，指摩鐵也有不少家庭住客，不要只是往負面方向想。

《蘋果日報》報導，高市觀光局將在20日舉辦高雄汽車旅館票選，網路投票50%，每個IP每日限投一票，親子部落客、旅遊達人等評審團另佔50%，最終將選出高雄十大愛情摩鐵，結果於西洋情人節前公布。

臉書專業「高雄旅遊網」轉貼相關報導，遭部分網友留言批評：「要不要順便辦一場打砲大賽啊，看誰最久」、「別侮辱高雄好嗎」、「妮渴或是迪士妮公主們都可以擔任摩鐵賽主持人嗎？順便可以創造話題跟新聞版面」、「已經不知道要從哪裡開始吐槽了XD」。

潘恆旭表示，因海內外觀光客安排行程時多依賴懶人包，且加入訂房網站系統的摩鐵業者較少，因此希望能藉由票選，選出最具代表性的愛情摩鐵，同時行銷宣傳舊縣區的摩鐵。

對於網友的批評，潘恆旭強調不要把摩鐵想得太過負面，就是一個開車方便，能夠在裡頭唱歌、辦派對的場所，且也有很多親子住客。潘恆旭還諷刺地說，「思想什麼樣，就會想成那樣」，票選活動邀請的也會是旅遊達人和親子部落客，而不是AV達人一劍浣春秋。

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